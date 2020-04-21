Карантин в Украине могут не смягчить: в Кабмине назвали виновников

Карантин в Украине могут не смягчить из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах, что привело к очередным вспышкам коронавируса в стране.

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Такое предположение озвучил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Его слова цитирует hromadske.

"Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Если вы посмотрите на статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это были достаточно рискованные цифры, особенно в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", – отметил он.

Министр также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которую уже закрыли на карантин. Причем там продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом.

"К сожалению, работники общались с большим количеством горожан до того, как Лавра была закрыта", – подчеркнул Немчинов.

По его словам, в такой ситуации сложно оценивать решение правительства относительно продления или смягчения карантина.

"Будет проведен комплексный анализ результатов, и после этого уже можно говорить о ком-то свершившемся факта", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины намерен продлить карантин, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается только в начале мая.