Карантин в Украине могут не ослабить: что помешает

Карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев в тех регионах, где будут намерены отказываться от определенных ограничительных мер.

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Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), количестве тестирований, проводимых в каждом регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу в конца).

Карантин "Украинская правда"

"Не состоится смягчения, если не будут у нас соблюдены те показатели, которые мы вводим. Это евпропейська практика, она существует во многих странах мира. Это практика сдерживания распространения коронавирусной болезни. Посоветовавшись с нашими экспертами, вирусологами, эпидемиологами, именно такую практику мы будем вводить на территории Украины. Это правильно", – убежден чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что, начиная с 22 мая, Кабмин Украины может разрешить работу общественного транспорта, а с 25 мая – работу детсадов и метро.

Вместе с тем, он уточнил, что 22 мая действие карантина будет продлено, но страна перейдет к его адаптивному формату.

Следующий, третий этап выхода страны из карантина, в случае благоприятной ситуации может стартовать уже с 1 июня.

Также в июне Украина может возобновить авиасообщение, в частности международное. Однако, это будет зависеть от решения европейских стран.

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