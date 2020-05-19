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19 мая • обновлено в 10:10
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Карантин в Украине могут не ослабить: что помешает

2.8т
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Карантин в Украине будет и в дальнейшем ослабляться только в случае стабильности трех основных критериев в тех регионах, где будут намерены отказываться от определенных ограничительных мер.

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Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%), количестве тестирований, проводимых в каждом регионе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу в конца).

Карантин

Карантин

"Украинская правда"

"Не состоится смягчения, если не будут у нас соблюдены те показатели, которые мы вводим. Это евпропейська практика, она существует во многих странах мира. Это практика сдерживания распространения коронавирусной болезни. Посоветовавшись с нашими экспертами, вирусологами, эпидемиологами, именно такую практику мы будем вводить на территории Украины. Это правильно", – убежден чиновник.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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