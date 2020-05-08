Карантин в Украине: Ляшко анонсировал изменения в плане Кабмина

План выхода Украины из карантина, ранее представленный Кабинетом министров, будет пересмотрен.

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Как сообщил в комментарии LB.ua главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, Министерство здравоохранения коммуницирует с Министерством образования по вопросу работы садиков и школ.

Виктор Ляшко

В частности, по его словам, решение по детским садикам должно быть 22 мая – "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают".

Главный санврач допустил, что детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения – в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе из пяти. Исключение – выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.

Также Ляшко отметил, что плановые операции в больницах возобновляются, но не на 100%.

"В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы еще на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные. Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологи, как медики, уверен, будут их придерживаться", – подчеркнул он.

Сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.

"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе – то есть снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", – напомнил главный санврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая власти в регионах Украины имеет право усиливать те или иные карантинные мероприятия в зависимости от ситуации, то есть будет действовать так называемый адаптивный карантин.

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