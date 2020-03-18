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19 марта • обновлено в 00:59
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Карантин в Украине: Комаровский назвал условия прогулок с детьми

1.2т
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Известный доктор Евгений Комаровский указал на необходимость прогулок для детей, несмотря на объявленный в Украине карантин.

В Facebook Комаровский подчеркнул, что "дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии, что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой".

При этом он призвал соблюдать меры осторожности, назвав условия, при которых можно выходить на улицу:

  • во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

  • дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;

  • вы имеете возможность покинуть собственное жилище, не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.

  • вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапанной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;

  • вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, вечером 18 марта президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором рассказал о ситуации с карантином и коронавирусом в Украине, озвучив важные советы о том, как уберечь себя от инфекции.

По данным Минздрава, к концу 18 марта в Украине обнаружено 16 случаев заболевания COVID-19, двое их них – летальные. При этом среди заболевших также числится трое детей из Черновицкой области.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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