Известный доктор Евгений Комаровский указал на необходимость прогулок для детей, несмотря на объявленный в Украине карантин.

В Facebook Комаровский подчеркнул, что "дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии, что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой".

При этом он призвал соблюдать меры осторожности, назвав условия, при которых можно выходить на улицу:

во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;

вы имеете возможность покинуть собственное жилище, не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.

вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапанной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;

вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Евгений Комаровский Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, вечером 18 марта президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором рассказал о ситуации с карантином и коронавирусом в Украине, озвучив важные советы о том, как уберечь себя от инфекции.

По данным Минздрава, к концу 18 марта в Украине обнаружено 16 случаев заболевания COVID-19, двое их них – летальные. При этом среди заболевших также числится трое детей из Черновицкой области.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!