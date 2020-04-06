С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

В связи с запуском более строгих мер карантина в Украине с 6 апреля, на улицы запретили выходить без документов, удостоверяющих личность.
Что именно можно носить с собой, чтобы не стать нарушителем, разбирался OBOZREVATEL.
Так, полный список документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".
Карантин в Украине: какие документы нужны для выхода из дома
Следовательно во время карантина украинцы могут носить с собой такие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:
паспорт гражданина Украины;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
дипломатический паспорт;
служебный паспорт;
удостоверение личности моряка;
удостоверение члена экипажа;
удостоверение личности на возвращение в Украину;
временное удостоверение гражданина Украины.
Кроме того, можно взять с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
водительское удостоверение;
удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
вид на постоянное жительство;
вид на временное жительство;
карточку мигранта;
удостоверение беженца;
проездной документ беженца;
удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля начали действовать ряд новых запретов. Что можно и нельзя делать, читайте в нашем материале.
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