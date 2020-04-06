Главная Новости
6 апреля • обновлено в 10:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

С какими документами можно выходить на улицу при карантине: полный список

2.3т
Читать материал на украинском

В связи с запуском более строгих мер карантина в Украине с 6 апреля, на улицы запретили выходить без документов, удостоверяющих личность.

Что именно можно носить с собой, чтобы не стать нарушителем, разбирался OBOZREVATEL.

Так, полный список документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Карантин в Украине: какие документы нужны для выхода из дома

Карантин в Украине: какие документы нужны для выхода из дома

Следовательно во время карантина украинцы могут носить с собой такие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

  • паспорт гражданина Украины;

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

  • дипломатический паспорт;

  • служебный паспорт;

  • удостоверение личности моряка;

  • удостоверение члена экипажа;

  • удостоверение личности на возвращение в Украину;

  • временное удостоверение гражданина Украины.

Кроме того, можно взять с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

  • водительское удостоверение;

  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

  • вид на постоянное жительство;

  • вид на временное жительство;

  • карточку мигранта;

  • удостоверение беженца;

  • проездной документ беженца;

  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

  • проездной документ лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита.

Какие документы нужны для выхода из дома при карантине: список
Какие документы нужны для выхода из дома при карантине: список

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля начали действовать ряд новых запретов. Что можно и нельзя делать, читайте в нашем материале.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Вшиванка и флажок солнечных детей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги