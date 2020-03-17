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17 марта • обновлено в 15:57
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Максим Копачевский
Максим Копачевский
Журналист, блогер, Донецк-Черкассы Все статьи автора

Карантин в Украине: как живет столица Донбасса

2.1т

Как областной центр подконтрольного Донбасса живет во время карантина. Я приехал в Краматорск, прошелся по трем супермаркетам и показал, что находится на полках. В целом, все продукты есть, паники в городе не встретил, но в супермаркетах больше всего берут гречневую крупу и туалетную бумагу. Покупают немного сахара и соль. В городе продолжает работу кинотетар и кафе. В парках гуляют люди, все без масок. Возможно потому, что их в аптеках просто нет.

Можете сравнить эту ситуацию с другими городами, где вы проживаете.

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Автор
Максим Копачевский Максим Копачевский
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Краматорск
Тег
вирус
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