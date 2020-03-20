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20 марта • обновлено в 18:35
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Карантин в Украине: гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера" обсудят эффективность мер и последствия для украинцев

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В пятницу, 20 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса, а также, какие последствия для украинцев он может повлечь за собой.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия с министрами и мэрами ряда украинских городов в поисках ответов на актуальные вопросы распространения вируса в стране и финансовую нагрузку, которая ложится на плечи украинцев в результате длительного карантина.

Гости эфира "Свободы слова Савика Шустера" обсудят карантинные меры в Украине

В частности, гости эфира обсудят вопросы:

  • Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев?

  • Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса?

  • Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей?

  • Эффективны ли действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии?

Участие в обсуждении примут:

  • Игорь Уманский, министр финансов Украины;

  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

  • Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

  • Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Андрей Садовой, городской председатель Львова;

  • Геннадий Труханов, мэр Одессы;

  • Борис Филатов, мэр Днепра;

  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)

  • Борис Марков, Генеральный директор сети магазинов АТБ;

  • Томаш Фиала, Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

  • Дмитрий Феликсов, Совладелец компании Concert.ua;

  • Дмитрий Федотенков, Владелец сети ресторанов "Tarantino family";

  • Сергей Кравец, Генеральный директор компании Tickets.UA.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта во всех регионах Украины ввели карантин, который, по сообщениям властей, продлится предварительно до 3 апреля. На этот период в стране предприняли ряд ограничительных мероприятий.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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