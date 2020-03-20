Карантин в Украине: гости нового эфира "Свободы слова Савика Шустера" обсудят эффективность мер и последствия для украинцев

В пятницу, 20 марта, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса, а также, какие последствия для украинцев он может повлечь за собой.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на YouTube-канале Shuster online.

В студии развернется острая дискуссия с министрами и мэрами ряда украинских городов в поисках ответов на актуальные вопросы распространения вируса в стране и финансовую нагрузку, которая ложится на плечи украинцев в результате длительного карантина.

В частности, гости эфира обсудят вопросы:

Какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев?

Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса?

Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей?

Эффективны ли действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии?

Участие в обсуждении примут:

Игорь Уманский, министр финансов Украины;

Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;

Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;

Екатерина Рожкова, заместитель председателя Национального банка Украины;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовой, городской председатель Львова;

Геннадий Труханов, мэр Одессы;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019)

Борис Марков, Генеральный директор сети магазинов АТБ;

Томаш Фиала, Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;

Дмитрий Феликсов, Совладелец компании Concert.ua;

Дмитрий Федотенков, Владелец сети ресторанов "Tarantino family";

Сергей Кравец, Генеральный директор компании Tickets.UA.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта во всех регионах Украины ввели карантин, который, по сообщениям властей, продлится предварительно до 3 апреля. На этот период в стране предприняли ряд ограничительных мероприятий.

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