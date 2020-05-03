Карантин в Украине до последнего излечившегося невозможен – Ляшко

Общество 16:03, 3.05.2020 Обновлено: 17:58, 3.05.2020

Карантин в Украине не может длиться до последнего излечившегося от коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как заявил в интервью изданию "Настоящее время" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пока не будет вакцины и специфического лечения, карантин "можно держать вечно".

Виктор Ляшко

"Поэтому наша основная задача – найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Вот когда мы найдем эту золотую серединку, мы запустим и нашу систему здравоохранения, и бизнес, и экономику, для того, чтобы страна могла жить дальше. Но, как обычно, при определенных условиях", – отметил он.

При этом Ляшко добавил, что масочный режим введен не навсегда, но "маски с нами будут долго".

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины готовит смягчение условий карантина. К работе могут вернуться кафе, парихмахерские и салоны красоты.

Комментировать
Общество

Смотрите также

На улицы Черкасс вывели Нацгвардию и колону военной техники. Видео

"А где наше?" Киевский супермаркет возмутил сеть импортом из России

"Кто начал войну на Донбассе?" Сенцов резко ответил Зеленскому из-за трагедии в Одессе

Тимошенко "отменил" распоряжение Кабмина из-за скандала с "Эпицентром"

Спасибо вам, граждане, кто тогда отстоял Одессу украинской