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16 марта • обновлено в 13:22
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Карантин в Украине: что делать иностранцам

2.1т
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С 00:00 16 марта в Украину не пропускают иностранных граждан, однако те иностранцы, которые уже находятся на территории нашей страны, смогут пересечь границу без проблем.

Об этом в ходе брифинга 16 марта заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Телеграф"

"С нуля часов 17 марта прекращается возможность проезда через границу для автобусов, самолетов и железнодорожного транспорта. Остается возможность для автомобильного пересечения границы. Всех граждан Украины призываем вернуться домой. Всех иностранцев будем выпускать за пределы нашего государства, проблемы с этим нет", – заверил Никифоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ограничение на пересечение границы Украины иностранцами будет действовать до 3 апреля. Решение было утверждено Кабмином 14 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне, 13 марта, радикальные меры безопасности согласовали на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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