Карантин в Украине: что делать иностранцам

С 00:00 16 марта в Украину не пропускают иностранных граждан, однако те иностранцы, которые уже находятся на территории нашей страны, смогут пересечь границу без проблем.

Об этом в ходе брифинга 16 марта заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карантин в Украине "Телеграф"

"С нуля часов 17 марта прекращается возможность проезда через границу для автобусов, самолетов и железнодорожного транспорта. Остается возможность для автомобильного пересечения границы. Всех граждан Украины призываем вернуться домой. Всех иностранцев будем выпускать за пределы нашего государства, проблемы с этим нет", – заверил Никифоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ограничение на пересечение границы Украины иностранцами будет действовать до 3 апреля. Решение было утверждено Кабмином 14 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне, 13 марта, радикальные меры безопасности согласовали на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram