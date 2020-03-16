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16 марта • обновлено в 10:19
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В Ивано-Франковске ввели тотальный карантин: что закрыли

9.3т
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В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Решение озвучил на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, также временно ограничат прием работы ЦНАП и филиалы департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручили перейти на дистанционную форму работы.

В Ивано-Франковске ввели тотальный карантин: что закрыли

В Ивано-Франковске ввели тотальный карантин: что закрыли

"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта проводить дезинфекцию постоянно", – зачитал перечень необходимых мер Марцинкив.

Также речь идет об ограничении выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.

"Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее карантин ввели во Львове. Мэр Андрей Садовый одобрил запрет на торговлю и общественное питание. Аналогичные меры предприняли и в Одессе – закрыли все, кроме магазинов с продуктами, аптек и заправок.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Ивано-Франковск
Тег
карантин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это каждый населенный пункт сам будет решать что и когда ему закрывать? Как будто государства нет. Но ведь Санэпидстанции "оптимизировали" - кто будет решать вводить ли карантин, семейные врачи не эпидемиологи, работа у них другая. Пипец ....
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