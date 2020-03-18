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18 марта • обновлено в 08:39
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Карантин в Харькове: люди устроили давку в транспорте, нарушив запрет

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В Харькове в среду, 18 марта, множество людей из-за закрытия метрополитена вышли на остановки маршруток и трамваев еще в 5-6 часов утра, чтобы избежать давки.

Подтверждающие фото и видео появились в Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Однако выполнить требования о максимальном количестве в 10 человек в транспорте это не помогло. Контроллер одного из трамваев признался, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но он не справляется.

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В троллейбусах ситуация еще хуже – поток пассажиров контролировать не смогли. Из-за спешки в транспортные средства по привычке набились десятки человек.

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

Харьков 1654

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

Харьков 1654

В Харькове устроили давку в транспорте

В Харькове устроили давку в транспорте

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20:00 17 марта в Харькове приостановили работу метро до 3 апреля. В наземном транспорте установили ограничение: не более 10 человек в салоне.

При этом рынок "Барабашово" до последнего работал вопреки запрету.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Харьков
Тег
карантин
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Dell Alex
Dell Alex
Что в очередной раз подтверждает, что Вован-Карантин - полный идиот. А ведь предупреждали...
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
А пустить больше транспорта не судьба?
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