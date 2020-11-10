Врач-инфекционист – о локдауне в Украине: нас может пронести, но вирус не верит в чудеса

Карантин выходного дня в Украине хотя и повлияет на заболеваемость, но не сможет радиально изменить ситуацию с COVID-19, в отличие от повторного локдауна.

Об этом в эфире "Апостроф Live" сказал врач-инфекционист Вадим Аристов, заявив о необходимости нового жесткого карантина в стране. Трансляция программы велась в YouTube.

Сейчас Украина занимает второе место в мире по количеству госпитализированных на 100 тысяч инфицированных, указал медик. На первом месте – Чехия. Поэтому выбора – вводить локдаун или нет – просто нет, считает эксперт.

"Безусловно, это [карантин выходного дня] изменит ситуацию. Любое ограничение эффективности распространения вируса будет уменьшать эту кривую. Однако скорее всего, это не изменит все настолько радикально, как нужно. Сейчас надо разложить по оси наиболее и наименее важные для общества институты. Важными будут, конечно, общественный транспорт, банки, продуктовые магазины, детские сады и младшая школа. Остальные просто повышают качество жизни", – пояснил Аристов.

По его мнению, ношение маски не должно ограничиваться транспортом или помещениями. На улице, особенно в крупных городах, расстояние между гражданами достаточно небольшое, что способствует возможности заразиться, считает он.

"Если вы идете где-то в лесу, в поле, то можно без маски. А если вы идете по улице, то может быть ситуация, когда нет ветра, и вы можете вдохнуть чей-то воздух. Может быть ситуация, когда ветер принесет это к вам от кого-то, кто идет за 3-4 метра от вас", – сказал инфекционист.

Что касается локдауна в Украине, то Аристов сказал, что "чудес не бывает" и поэтому нужно принимать решения, исходя из эпидемиологической ситуации. Более того, он заявил, что власти должны принимать решения об ослаблении карантина, основываясь на сотнях исследований в регионе, чтобы разрешать работу предприятий без риска для украинцев.

"Нас может пронести так, как когда-то Иран или Беларусь, когда они говорили, что у них все хорошо. А дальше уже иностранцы считали их погибших по площадям кладбищ, которые увеличивались с бешеной скоростью. Вирус же не верит в какие-то чудеса, он или конкретно тормозит на каком-то барьере, или летит и поглощает все больше и больше.

Речь должна идти не о том, умеем ли мы носить маски, а о том, сколько у нас есть эпидемиологов или медицинских расследователей в каждом регионе. Если какой-то городской совет выносит глупые решения с разрешениями на работу заведений, она должна добавлять несколько сотен таких расследователей в своем городе", – сказал Аристов.

На вопрос о том, будет ли в Украине полный локдаун, эксперт ответил, что решение якобы будет принимать президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что это решение примет непосредственно президент Зеленский, и это будет очень неожиданно", – считает врач-инфекционист.

Напомним: Кабинет министров Украины в среду, 11 ноября, будет решать вопрос с карантином выходного дня.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что в Украине стоит ввести полный локдаун на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса.