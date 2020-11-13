Степанов назвал локдаун "лучшим выходом": почему власть ограничилась карантином выходного дня

Лучшим в плане борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 было бы введение нового локдауна, однако экономика Украины может этого не выдержать.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 13 ноября заявил глава Минздрава Максим Степанов. Трансляция политического ток-шоу доступна на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий программы Савик Шустер Скриншот видео

Министр подчеркнул, что карантин предназначен для того, чтобы разорвать цепочку передачи болезни. Так медицинская система сможет выдержать нагрузку и избежать того удара, который мог бы произойти в случае, если бы ограничений не вводилось.

"Я как врач, как министр здравоохранения не хочу увидеть апокалипсис под названием: "людей не берут в больницы потому что там нет мест", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что с точки зрения эпидемиологии лучший выход – сделать жесткий карантин. Так поступили Франция, Германия, Австрия, Испания и некоторые другие страны.

"Потому что это лучший выход", – снова указал врач. "Но в Украине совсем другая экономическая ситуация", – продолжил Степанов.

Он добавил, что карантин выходного дня применялся летом (с 17 июля) в Израиле, когда в стране наблюдался резкий скачек статистики.

Максим Степанов на "Свободе слова Савика Шустера" Скриншот видео

Глава Министерства здравоохранения также пояснил, что даст введение локдауна в выходные дни.

"У нас будет существенное уменьшение контактов между людьми. Как следствие, мы ожидаем стабилизации ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику, потому что на сегодня это уже около 12 000 [случаев COVID-19 за день].

Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество больных за сутки", – заявил он.

Трансляция программы:

Напомним, в Украине на три недели объявили карантин выходного дня. О том, как он повлияет на разные сферы экономики, читайте в материале по ссылке.

Правила карантина выходного дня

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический опрос показал: большинство украинцев либо сами переболели COVID-19, либо знают о случаях инфицирования среди своих знакомых. Каждый десятый сказал, что был знаком с жертвами пандемии.