Степанов назвал локдаун "лучшим выходом": почему власть ограничилась карантином выходного дня

Лучшим в плане борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 было бы введение нового локдауна, однако экономика Украины может этого не выдержать.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 13 ноября заявил глава Минздрава Максим Степанов. Трансляция политического ток-шоу доступна на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Министр подчеркнул, что карантин предназначен для того, чтобы разорвать цепочку передачи болезни. Так медицинская система сможет выдержать нагрузку и избежать того удара, который мог бы произойти в случае, если бы ограничений не вводилось.

"Я как врач, как министр здравоохранения не хочу увидеть апокалипсис под названием: "людей не берут в больницы потому что там нет мест", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что с точки зрения эпидемиологии лучший выход – сделать жесткий карантин. Так поступили Франция, Германия, Австрия, Испания и некоторые другие страны.

"Потому что это лучший выход", – снова указал врач. "Но в Украине совсем другая экономическая ситуация", – продолжил Степанов.

Он добавил, что карантин выходного дня применялся летом (с 17 июля) в Израиле, когда в стране наблюдался резкий скачек статистики.

Глава Министерства здравоохранения также пояснил, что даст введение локдауна в выходные дни.

"У нас будет существенное уменьшение контактов между людьми. Как следствие, мы ожидаем стабилизации ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику, потому что на сегодня это уже около 12 000 [случаев COVID-19 за день].

Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество больных за сутки", – заявил он.

Трансляция программы:

Напомним, в Украине на три недели объявили карантин выходного дня. О том, как он повлияет на разные сферы экономики, читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический опрос показал: большинство украинцев либо сами переболели COVID-19, либо знают о случаях инфицирования среди своих знакомых. Каждый десятый сказал, что был знаком с жертвами пандемии.