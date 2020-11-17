Шмыгаль предложил отслеживать контакты украинцев с помощью QR-кодов

В Украине могут ввести электронную систему отслеживания контактов, которая предусматривает обязательное сканирование QR-кодов при посещении различных заведений, как кафе или ТЦ.

Если после этого человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, придут соответствующие уведомления. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что QR-коды будут генерировать и размещать сами заведения. Подобная система начала действовать в Великобритании.

Такую инициативу вместе с другими четырьмя "цифровыми решениями правительства" премьер представил во время выступления в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что это поможет бороться с пандемией. Новшества планирую ввести уже "в ближайшее время", написал Шмыгаль.

Кроме этого, правительство планирует провести централизацию и цифровизацию сбора информации по фактам COVID-19 и подозрениям болезни. Это должно сэкономить время и помочь в планировании расширения больниц, закупки лекарств и т.д.

Приложение "Дій вдома" планируют доработать и с помощью его выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Также готовится запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики. Кроме того – введение электронного направления на ПЦР-тестирования, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Верховной Раде Украины не проголосовали за отмену карантина выходного дня. В то же время 149 народных депутатов поддержали снятие нововведенных ограничений.

Что такое карантин выходного дня и какие правила он предусматривает, читайте по ссылке.