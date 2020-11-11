Надо локдаун на 5 недель, люди задыхаются и умирают, – Бродский

Украинской власти нужно признать масштаб пандемии COVID-19, а также плохую подготовку к ней, и ввести в стране повторный локдаун для уменьшения заболеваемости.

Такое мнение на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября, высказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский. Он раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в стране.

"Это дилетантизм и страх популистов, нужно сказать людям правду: мы прос**ли 7 месяцев, надо локдаун на 5 недель", – уверен Бродский.

По его словам, власть на фоне ситуации с пандемией должна уйти в отставку.

"Люди задыхаются и умирают", – подчеркнул президент Федерации баскетбола Украины.

Полный текст сообщения в Facebook. Скриншот

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение ввести в Украине карантин выходного дня до конца месяца (с 14 по 30 ноября). Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

О том, какие программы поддержки бизнеса будут действовать во время действия новой стратегии карантина в Украине, читайте по ссылке.