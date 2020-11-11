Надо локдаун на 5 недель, люди задыхаются и умирают, – Бродский
В Украине из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью нужно ввести жесткий карантин
Подготовка страны к пандемии провалена, считает Михаил Бродский
Украинской власти нужно признать масштаб пандемии COVID-19, а также плохую подготовку к ней, и ввести в стране повторный локдаун для уменьшения заболеваемости.
Такое мнение на своей странице в Facebook в среду, 11 ноября, высказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский. Он раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в стране.
"Это дилетантизм и страх популистов, нужно сказать людям правду: мы прос**ли 7 месяцев, надо локдаун на 5 недель", – уверен Бродский.
По его словам, власть на фоне ситуации с пандемией должна уйти в отставку.
"Люди задыхаются и умирают", – подчеркнул президент Федерации баскетбола Украины.
Напомним:
Ранее Михаил Бродский призвал главу страны Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заболевших COVID-19, лечиться только в государственной больнице.
Он также опубликовал обращение к президенту Украины.
Михаил Бродский и сам переболел коронавирусом. Он жестко раскритиковал политиков за провал подготовки ко второй волне COVID-19.
По словам Бродского, люди оказываются на грани жизни и смерти, многих не удается спасти, а власть при этом только пиарится.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение ввести в Украине карантин выходного дня до конца месяца (с 14 по 30 ноября). Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
О том, какие программы поддержки бизнеса будут действовать во время действия новой стратегии карантина в Украине, читайте по ссылке.