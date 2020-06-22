Карантин с 22 июня могут усилить: что происходит в регионах Украины. Обновляется

Карина Бондаренко Общество 11:35, 22.06.2020 Обновлено: 11:55, 22.06.2020

В Украине с 22 июня могут усилить карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19. При этом решение в каждой отдельной области будет принимать местная власть.

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Первой в Украине в понедельник карантин усилила Одесская область. Ранее Львовская и Житомирская области продлили карантин до 22 июня. При этом адаптивный карантин по всей Украине действует до 31 июля.

На очереди – Киевская область, где могут вернуться к жестокому карантину в любой момент. Как сообщал председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин, показатель инцидентности в столице приблизился к критической отметке.

Кроме того, с 22 июня будет происходить усиление карантинных мер в тех областях Украины, где это необходимо.

В каких областях могут усилить карантин

Регионы, которые находятся в "группе риска" и нуждаются в усилении карантина, будут определяться в соответствии с новой методикой, которую разработал Кабмин. Ее ключевой момент – отказ от показателя инцидентности.

Области, которые не готовы к ослаблению карантина,будут определяться на местном кровне посредством таких признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения – более 50%;

  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов – менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

  • коэффициент выявления случаев коронавируса – более 11%;

  • показатель динамики роста случаев COVID-19 – более 10%.

Также областная комиссия сможет принимать решения о закрытии на карантин отдельных населенных пунктов или сфер деятельности по рекомендации главного санитарного врача Виктора Ляшко.

Какие области в группе риска

Согласно данным Министерства здравоохранения на 21 июня, в Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мер, а именно:

  • Черновицкая область

  • Ривненская область

  • Львовская область

  • Закарпатская область

  • Волынская область

  • Тернопольская область

  • Ивано-Франковская область

  • Винницкая область

  • Житомирская область

  • г. Киев

Показатель соответствия регионов для ослабления карантина
(Минздрав)

Карантин в Одессе

С 22 июня в Одессе усилили противоэпидемические мероприятия. Такое решение приняла местная Областная комиссия ТЭБ и ЧС, передает сайт городского совета.

В городе запретили:

  • пребывать в общественных местах и зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты – масок или респираторов;

  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;

  • самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

  • посещать учебные заведения группами более 10 человек. За исключением участия в государственной итоговой аттестации, внешнем независимом оценивании, вступительных экзаменах;

  • проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории;

  • деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

За соблюдением карантинных мероприятий будут следить правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по состоянию на утро понедельника, 22 июня, в Украине официально подтвержден 37 241 случай коронавирусной инфекции. По сравнению с предыдущим днем, за прошедшие сутки количество больных снизилось – 681 новый зараженный.

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