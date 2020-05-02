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3 мая • обновлено в 22:45
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Карантин отменили? Украинцы массово рванули на курорт Азовского моря. Видео

30.1т
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В Украине во время эпидемии COVID-19 множество украинцев отправились на курорт Азовского моря, нарушая карантинные ограничения.

В сети опубликовали видео с очередями на КПП в Мелитополе, где десятки авто стояли в пробке на дороге в село Кирилловку.

Курорт в Кирилловке

Курорт в Кирилловке

Также на YouTube-канале “Креативный Макс” разместили видео с самого курорта Азовского моря. 1 мая на пляже были замечены автомобили и целые группы отдыхающих. Автор ролика рассказал, что на пляже вовсю готовятся к курортному сезону. Уже сейчас люди отдыхали у воды, ловили рыбу. Некоторые даже уже купались в море.

Курорт в Кирилловке

Курорт в Кирилловке

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что карантин в Украине могут начать ослаблять раньше официального старта 11 мая, если будет наблюдаться резкое снижение количества инфицированных COVID-19.

Курорт в Кирилловке

Курорт в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Пляж в Кирилловке

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские курорты стали тайно принимать туристов на карантине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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