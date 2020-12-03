Карантин от идиотизма: не привит от COVID-19 – не обращайся в больницу

Ян Валетов Общество 14:45, 3.12.2020 Обновлено: 16:44, 3.12.2020

Знаете, какая самая жуткая новость о короновирусе из всех за последние месяцы?

Не количество заболевших, умерших, заразившихся бессимптомно, лежащих на ИВЛ и дышащих через концентраторы и т.п.

Не угадали!

Это новость о том, что почти половина наших сограждан не собирается вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно.

Теория заговора, чипы Гейтса, 5G, рептилоиды, антивакцинаторы... косматая жуть.

Я понимаю, что спорить и убеждать людей, которым уровень мышления подсказывает столь странную линию поведения, бесполезно.

Но...

Считаю, что претенденты на премию Дарвина должны достойно подготовиться к встрече с учредителем приза. С поражением в правах на передвижение по миру и по стране в общественном транспорте, на участие в любых мероприятиях, связанных со скоплением людей... Не привит? Ты не летаешь, не ездишь в поездах, не можешь поселиться в гостиницу, тебя не примут в санатории. Даже в больницу, пожалуйста, через отдельный вход.

Отказ от вакцинации детей (это уже не о ковиде, а вообще о прививках от инфекционных болезней) должен закрывать перед ними двери школ и институтов. Я это говорю не потому, что злой, а потому что немного знаком с историей борьбы человечества с инфекционными заболеваниями. И знаю чего стоила эта победа.

И понимаю, что болезни побеждены именно прививками.

Это не жестокость. Это карантинные меры от идиотизма.

Верите теориями заговора? Не вопрос. Верьте тогда, что именно рептилоиды лишили вас возможности полететь в отпуск или в командировку и не дают вашим детям учиться в институте.

Ищите чипы у себя под кожей и ищите 5G передатчики под кроватью.

Быть терпимыми чужому невежеству и паранойе, конечно же, очень политкорректно и гуманно, но может плохо сказаться на длительности и качестве жизни тех людей, у которых нет проблем с логическим мышлением и головой. Я полагаю, что Дарвин меня поддержит.

21 век на дворе...

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