В Україні оголошений карантин в освітніх закладах. Така зупинка у навчанні відбувається в усьому світі.

За інформації ЮНЕСКО, на 16 березня вже 56 країн закрили школи по всій країні, що вплинуло на 516,6 мільйона дітей та молоді.

Але будь-яка криза – це, як відомо, ще й можливість, наприклад для українських учителів, опанувати уроки по скайпу. Поки на державному рівні онлайн освіта ще не застосовується. Водночас самі діти вже досить активно займаються онлайн з репетиторами, це новий тренд. За статистикою цифрової платформи EnglishDom, де вивчає англійську понад 35 тис. осіб, діти становлять 15% цієї аудиторії. Але при цьому в середньому вони займаються вдвічі більше часу, ніж дорослі. У цій колонці я хотів би поділитися деякими знаннями, яких ми набули, навчаючи дітей та молодь онлайн.

1. Не бійтесь пробувати

Якщо ви до цього не практикували заняття по скайпу – обов’язково спробуйте. Коли у вас не було досвіду роботи чи навчання через скайп, часто здається, що це несерйозно, адже не можна підтримати достатній рівень залучення у розмову. Така думка помилкова. Відеорозмова дає можливість сконцентруватися на темі. Особливо вона зручна для інтровертів. Ви здивуєтеся, чому ви не займалися так раніше.

2. Усвідомте та насолоджуйтесь перевагами онлайн-занять

Не треба кудись їхати, порушувати фізичний простір дитини, що, наприклад, для підлітка вже має значення. Учень більш розслаблений, не стомлений, а тому готовий по-новому якісно сприймати інформацію. Він не переймається зовнішнім виглядом. Навчання йде без відволікання.

До того ж це шанс побудувати приємні стосунки на сучасній "онлайн-хвилі". Діти, особливо підліткового віку, полюбляють, коли перші 5-10 хвилин учитель спілкується з ними по-товариськи на відсторонені теми. Це допоможе встановити кращий емоційний контакт.

3. Включайте дитину емоційно

Приміром, під час вивчення англійської з дітьми ми практикуємо такий метод – використовуємо емодзі, "смайлики". Викладач надсилає дитині емодзі, проговорює вголос та пише слово, яке ця піктограмка позначає. Так можна вивчати лексику по блоках – тварини, професії, види транспорту, емоції, кольори. Можна складати історії: надішліть кілька емодзі і попросіть дитину придумати з ними сюжет. Таке завдання чудово підходить для домашньої роботи. І пам'ятайте, що найчастіше наш мозок краще зчитує візуальну інформацію.

4. Використовуйте безкоштовні онлайн-інструменти

Наприклад, LearningApps допоможе створити свій інтерактивний урок з використанням готових шаблонів, які є в тому числі і українською мовою. Програма має досить велику базу готових завдань і вправ. Є можливість створювати тести, чат та дошку оголошень.

Google Classroom — веб-сервіс, створений для навчальних закладів із метою поширення файлів між викладачами та студентами. Так, кожен клас може завести окрему папку на Google диску, куди учні надсилають свої роботи. Додатки для iOS і Android дозволяють прикріпити фото до завдань. Є офлайн-доступ до інформації. Викладач може коментувати роботи.

5. Використовуйте фізичні об'єкти перед камерою

При роботі з маленькими дітьми намагайтеся використовувати візуалізацію якомога частіше. Предмети, роздруковані картинки, малюнки від руки – все це працює! Наприклад, якщо ви викладаєте англійську і тема вашого заняття "Їжа", знайдіть у холодильнику якомога більше продуктів, які легко ідентифікувати, покажіть дитині і попросіть назвати їх англійською. Те ж саме можна зробити з одягом, канцелярським приладдям тощо.

6. Надсилайте аудіо- та відеофайли заздалегідь

Надсилаючи матеріали заздалегідь, ви даєте можливість учням ознайомитися з темою і лексикою майбутнього заняття. Добирайте матеріали, наприклад, ролики в Youtube, які будуть насамперед цікаві вашому учневі, які напряму пов’язані з його життям та інтересами. Тому не забудьте уважно розпитати дитину про її захоплення та добирайте матеріал, відштовхуючись від цього.

7. Підготуйте "козир"

Готуючись до заняття, пам'ятайте, що багато дітей схильні відволікатися і втрачати концентрацію, тому дуже важливо мати декілька "козирів" у рукаві. Придумайте заздалегідь кілька маленьких ігор або завдань, що відповідають темі заняття, які допоможуть вам повернути увагу дитини в потрібне русло.

8. Залучайте батьків до навчального процесу, але не до самих уроків

Звичайно ж, батькам цікаво і потрібно знати про прогрес їхньої дитини і результативність занять, але намагайтеся, щоб батьки не були присутні на уроці. Відносини між викладачем і дитиною будуються індивідуально, а в присутності батьків вона може бути більш скутою. Головне – тримайте контакт з батьками і давайте фідбек про успіхи учня, але ніколи не приховуйте від самої дитини, що ви обговорюєте заняття з її батьками. В іншому разі дитині може здатися, що її обговорюють за спиною і вона втратить до вас довіру.

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