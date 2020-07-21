Карантин не остановит пандемию коронавируса, – ВОЗ

Карантинные ограничения могут помочь уменьшить количество случаев передачи коронавирусной инфекции, но не остановят пандемию.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщили на сайте ВОЗ.

"Ни одна страна не может контролировать свою эпидемию, если она не знает, где вирус", – сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что отслеживание путей распространения коронавируса "имеет важное значение для поиска и обособления случаев, а также для выявления и карантирования контактов" инфицированных. По его словам, это является ключевым инструментом в борьбе с пандемией COVID-19.

"Отслеживание контактов является важным для каждой страны, в любой ситуации. Оно может предотвратить превращение отдельных случаев в кластеры, а кластеров в масштабную передачу", – добавил глава ВОЗ.

Он рассказал, что наиболее эффективно с поиском контактных лиц могут справиться только обученные работники, которые могут ходить "от двери к двери", чтобы "находить контакты и разрывать цепочки передачи". Также могут помочь мобильные приложения.

"Конечно, отслеживание контактов – не единственный инструмент – он должен быть частью всеобъемлющего пакета. Но он является одним из важнейших", – сказал Гебрейесус.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ВОЗ спрогнозировали начало массовой вакцинации от COVID-19.