Немного о тех ваших карантинах. Знакомая работает в продуктовом магазине. Неделю назад заболела коронавирусом. За выходные ей стало лучше и завтра она собирается выходить на работу. Спрашиваю, а как же обсервациям две недели после выздоровления? Какая обсервациям? Детей надо кормить! И вот завтра она или вылечена, или не вылечена, без всяких обсерваций пойдет и станет продавать людям продукты. Ей ок. Владельцам магазина ок. Шмыгалю тоже ок. Потому что никто и не думает контролировать, как там наши коронавирусные граждане? Лечатся, не лечатся? Дома сидят, или на работу ходят? Это все не интересует ни Минздрав, ни МВД, ни, возрожденную из небытия, санслужбу.

Только вдумайтесь: это только один случай, о котором я узнал случайно. А сколько таких по стране? Сколько больных коронавирусом даже не обследованы и кашляют и шмыгают на соседей? Сколько обследованных и недолеченных? Сколько тех, кого голод (в прямом смысле этого слова) гонит на работу инфицировать тысячи других людей?

Никакой карантин не имеет никакого смысла, пока носители вируса не учтены и не контролируемы. Какие маски на здоровых людях, если больные режут им колбасу и правительству это вполне ок ??! Думаю, в правительстве это тоже понимают, но не могут ничего сделать, потому что не контролируют граждан. Властные институты парализовано. Государственные служащие деморализованы и демотивированы теми тонами говна, которые ежедневно выливает на "чиновников и бюрократов" президент. Карантин выходного дня – акт беспомощности. Это имитация борьбы с вирусом. Попытки показать, что правительство делает хоть что-то.

Хотелось бы завершить на позитиве, но со вторым правительством Зеленского нам ничего хорошего не светит. Ничего, лучшего карантина, они не способны придумать в принципе. Как минимум, год, вакцины в Украине не будет. Переболеет все. И дай вам бог правильных генов, чтобы болезнь прошла в легкой форме. Потому что в государственных больницах ловить вам нечего. Берегите себя !!!