Карантин могут продлить до лета: на Буковине новый антирекорд случаев COVID-19

По состоянию на 24 апреля в Черновицкой области зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом – 109 человек за сутки. Если так пойдет и дальше, то есть риск продления карантина вплоть до лета.

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Об этом во время своего вечернего видеообращения на Facebook заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, уточнив, что всего с начала эпидемии на Буковине заразились 1308 человек (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Чиновник отметил, что региональный лабораторный центр всего за сутки провел более 200 анализов на COVID-19. В итоге опасная инфекция подтвердилась более чем у половины пациентов.

Коронавирус на Буковине

"Я 23 апреля имел такую ​​радость сообщить об уменьшении вдвое, надеясь, что это стабилизируется, и уже будут хотя бы какие-то намеки на то, что количество новых выявленных случаев инфицирования может спадать. Но, очевидно, что еще не время", – сказал Осачук.

Глава Черновицкой ОГА подчеркнул, что новые случаи коронавируса в области, скорее всего, связаны с нарушением гражданами карантина на Вербное воскресенье.

"Вы знаете, что инкубационный период этой болезни может быть до двух-трех недель, поэтому нужно быть готовыми к тому, что если мы не придерживаемся карантина, если мы выходим в люди и общаемся с другими, то все эти ограничения могут быть продлены на долгое время, до мая месяца и даже до лета", – предупредил Осачук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 апреля в Украине был побит антирекорд заболеваемости коронавирусом – 578 человек за сутки.

Такой резкий скачок статистики в Минздраве связали с несоблюдением карантина многими гражданами в Вербное воскресенье и на Пасху.

Напомним, по состоянию на пятницу, 24 апреля, в Украине официально подтвердились 7 647 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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