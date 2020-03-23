Карантин из-за коронавируса: украинцам объяснили, как соблюдать самоизоляцию

В сети появилась детальная инструкция с правилами самоизоляции для украинцев на время карантина из-за коронавируса.

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Ее опубликовал Центр общественного здоровья Украины на официальной странице в Facebook. Медики призвали людей следовать предписаниям, чтобы защитить себя и своих близких от опасной инфекции.

Для кого нужна самоизоляция

для тех, кто ожидает результаты теста на коронавирус;

для тех, кто близко контактировал с лицами, заболевшими COVID-19;

для тех, кто недавно вернулся из стран, где зафиксирован коронавирус (даже если отсутствуют симптомы).

Сколько длится самоизоляция?

Отмечается, что в любом случае она должна быть не менее 14 дней с даты случая, ставшего причиной самоизоляции: путешествие, контакт с больным и тому подобное.

Как подготовиться к самоизоляции?

Украинцам советуют спланировать время самоизоляции так, чтобы вообще не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей. Об этом необходимо предупредить друзей и родственников, а также обсудить возможность дистанционной работы. Кроме того, о самоизоляции обязательно нужно уведомить семейного врача.

Самоизоляция Центр общественного здоровья Украины

Что делать, если проживаете не одни?

Нужно изолироваться в отдельной комнате, хорошо проветриваемом помещении. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и туалетом, а также готовить и питаться отдельно, необходимо это сделать.

Кроме того, обязательными мерами безопасности является регулярное мытье рук с мылом, уборка, в том числе влажная уборка поверхностей, соблюдение гигиены кашля, использование одноразовых салфеток и платков. Во время необходимых контактов с людьми важно не забывать надевать медицинскую маску и выбрасывать ее после использования или загрязнения.

Самоизоляция "24 канал"

Как организовать доставку пищевых продуктов?

Врачи рекомендуют минимизировать походы в магазин. А если есть такая возможность, то стоит попросить друзей или родственников доставлять продукты питания и необходимые покупки к входной двери. Еще один вариант – услуги доставки с дистанционной оплатой.

Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?

Если возникла необходимость покинуть место самоизоляции, нужно надеть маску и стараться минимизировать контакты с людьми. Также важно пользоваться антисептиком для рук и соблюдать гигиену кашля.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что люди, которые находятся на вынужденной самоизоляции из-за контакта с больными коронавирусом, получают продукты питания через волонтеров.

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