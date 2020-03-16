Главная Новости
16 марта • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Карантин из-за коронавируса: Кулеба успокоил заробичтан в ЕС

1.8т
Читать материал на украинском

Украинские заробитчане, которые застряли на польско-немецкой и чешско-польской границе, в любом случае будут доставлены домой, но для этого необходимо опредленное время.

Об этом в ходе брифинга 16 марта заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заробитчане

Заробитчане

"Корреспондент"

"Мы каждый случай будем рассматривать отдельно. Можно договориться о транзите. Если договоримся о транзите, будем рассматривать и другие возможности. Все движется по всему миру, а потом раз – и все в один момент останавливается. А потом все это идет в МИД: "А-а-а, помогите, решите наши проблемы!". Мы готовы решать ваши прроблемы, но просим, чтобы вы давали немного времени на их решение. Все проблемы будем решать шаг за шагом решать. Договоримся о транзите, если нет – о перелетах. Все будет хорошо", – обнадежил министр.

В целом, по словам Кулебы, за помощью в МИД уже обратились 1791 украинец за рубежом. Всех их в любом случае вернут домой.

"Будем собирать группы. Например, часть людей в Испании, часть в Португалии – их нужно свезти в одну точку и вместе как группу вывезти. Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кулеба призвал украинцев воздержаться от туристических поездок за границу, а особенно в Египет. Он пристыдил туроператоров, которые наживаются на гражданах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Камней хватит на всех
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги