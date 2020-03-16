Карантин из-за коронавируса: Кулеба успокоил заробичтан в ЕС

Украинские заробитчане, которые застряли на польско-немецкой и чешско-польской границе, в любом случае будут доставлены домой, но для этого необходимо опредленное время.

Об этом в ходе брифинга 16 марта заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заробитчане "Корреспондент"

"Мы каждый случай будем рассматривать отдельно. Можно договориться о транзите. Если договоримся о транзите, будем рассматривать и другие возможности. Все движется по всему миру, а потом раз – и все в один момент останавливается. А потом все это идет в МИД: "А-а-а, помогите, решите наши проблемы!". Мы готовы решать ваши прроблемы, но просим, чтобы вы давали немного времени на их решение. Все проблемы будем решать шаг за шагом решать. Договоримся о транзите, если нет – о перелетах. Все будет хорошо", – обнадежил министр.

В целом, по словам Кулебы, за помощью в МИД уже обратились 1791 украинец за рубежом. Всех их в любом случае вернут домой.

"Будем собирать группы. Например, часть людей в Испании, часть в Португалии – их нужно свезти в одну точку и вместе как группу вывезти. Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кулеба призвал украинцев воздержаться от туристических поездок за границу, а особенно в Египет. Он пристыдил туроператоров, которые наживаются на гражданах.

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