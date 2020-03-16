Карантин из-за коронавируса: какие города Украины закрылись. Обновляется

В связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в четырех областях страны. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.

OBOZREVATEL подготовил для читателей короткий обзор того, как изменится жизнь населения "закрытых" городов.

Черновицкая область

На Буковине по всему региону из-за выявления случаев коронавируса 13 марта был введен режим чрезвычайного положения. О нем объявил сам глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он призвал людей максимально оставаться дома, а также предупредил о закрытии всех рынков, за исключением продуктовых секторов.

Также работу прекратили строительные магазины, гипермаркеты, супермаркеты и торговые центры. "Все должны понимать, что речь идет о жизни людей. Прошу вас до 3 апреля о солидарности и гражданской ответственности", – сказал Осачук.

Львов и Львовская область

Во Львове ограничения начали действовать с 16 марта. Под них попали все заведения кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.

О решении объявил мэр города Андрей Садовый, подчеркнув, что строгий запрет на работу распространяется на заведения торговли и общественного питания.

Позже ограничительные меры решила ввести на территории всей области и Львовская ОГА. Среди них:

запрет на собрание людей в группах до 10 человек;

доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центрам предоставления админуслуг будет онлайн;

прекращение работы заведений общественного питания и ТЦ (кроме аптек, заправок и продуктовых);

ограничение передвижения населения на административных территориях;

введение дистанционного режима работы;

пересмотр работы общественного транспорта.

Одесса

Курортный город с 16 марта также решил закрыть все заведения общественного питания, развлекательные центры и непродуктовые магазины.

Согласно распоряжению властей Одессы, работу остановил целый перечень заведений:

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

зоопарки, водные парки, парки аттракционов;

все магазины, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательные центры;

строительные рынки и другие (кроме продуктовых);

рестораны, заведения общественного питания, в том числе в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы;

другие учреждения (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Карантин в Украине "Цензор.НЕТ"

Ивано-Франковск

Аналогичные меры решили предпринять и местные власти областного центра на Прикарпатье. 16 марта там также объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек.

Также временно ограничат прием работы ЦНАП и филиалы департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм поручили перейти на дистанционную форму работы.

Помимо всего власти города решили пойти на ограничение выпуска коммунального транспорта (троллейбусов и автобусов) по графику выходного дня.

Тернопольская область

В этом регионе также решили ввести меры предосторожности и поэтомузакрыли всю торговлю и сферу услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек. Правила начали действовать с 16 марта.

Киев

Столица Украины усилит меры безопасности, начиная с 17 марта. Так, будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины, приостановлена работа заведений общественного питания и торговых центров.

Работать в особый период будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

Радомышль (Житомирская область)

В городе, где был зафиксирован первый летальный случай коронавируса в Украине, мэрия приняла решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания, ресторанного хозяйства на территории города, а также развлекательных заведений.

Однако 15 марта стало известно, что один из продовольственных рынков населенного пункта нарушил запрет и открылся вопреки рекомендациям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек.

При этом реальное количество случаев заражения коронавирусом в Украине может значительно превышать официальную статистику.

Ведь согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это порядка 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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