"Карантин – это не страшно": волонтер поделилась историями борьбы за жизнь воинов ВСУ

Волонтер Марина Соколова поделились четырьмя историями борьбы за жизнь воинов ВСУ, чтобы напомнить украинцам, что карантин и проведение времени дома – это не самое страшное, что может произойти.

О пережитом опыте и тяжелом пути восстановления защитников Украины она написала на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Карантин – это не страшно. И вот несколько историй об этом из военного госпиталя в Киеве. Это лишь пару примеров вынужденного карантина тех, кто защищал нас с вами на передовой. Каждый госпитальный волонтер может рассказать вам их сотни", – подчеркнула она.

Дмитрий

Воин получил ранение летом 2014 года у Саур-Могилы. Он был обычным солдатом 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Защитник пережил две клинические смерти, год и два месяца провел один в палате военного госпиталя в Германии. В целом его лечение продолжалось почти два года.

Дмитрий Краслянский Facebook "Повернись живим"

Игорь

Герой был ранен в августе 2014 года. Его врачи составляли по частям больше года. И это был лишь первый этап лечения. Далее он приезжал в госпиталь на плановые осмотры и процедуры со словами "Я на неделю!", а лечился по четыре-пять месяцев: с операциями по два-три раза в неделю, высокой температурой и другими сложностями длительной реабилитации.

Сейчас Игорь продолжает службу в ВСУ, но отпуск между ротациями на востоке часто проводит в госпитале.

Вадим

Парень получил ранение у Водяного 11 октября 2016 года и до сих пор проходит лечение. Когда количество операций перевалило за 50, он перестал их считать. Кроме того, первые восемь месяцев он не вставал с больничной койки, а последние год и девять месяцев воин так же, как и Дмитрий, проводит в одиночной палате военного госпиталя в Германии.

Виктор

Военный был ранен в мае 2015 года, за неделю до демобилизации. А в феврале 2020 года защитник Украины перенес уже 60-ю операцию. Сейчас парню всего 26 лет, но последние пять лет он был вынужден посвятить пребыванию в госпиталях, поскольку живет без руки и с полностью раздробленной ногой. Несмотря на это, он воспринимает все происходящее в жизни с юмором.

"Ни один из этих воинов не жалуется. Они знают – все это для их блага: чужие люди рядом и стены палат, невозможность передвигаться, очень часто вынужденные диеты, постоянные операции и поминутная борьба за собственную жизнь. А вам все еще трудно несколько недель провести в стенах родного дома с близкими людьми? Вы устали от войны, и вам надоел карантин?" – обратилась к украинцам волонтер Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир тактического снайперского подразделения одной из бригад ВСУ Сергей Варакин признался, что не понимает тех своих друзей, которые говорят, что "устали от войны". Он ждет от нее только победы и поэтому за все годы пребывания в зоне боевых действий на Донбассе ни разу не был в отпуске.

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