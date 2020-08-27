Карантин до 1 ноября: в Минздраве объяснили суть ограничений

Карантин в Украине продлили на территории всей страны до 31 октября из-за роста количества больных коронавирусом и для недопущения распространения в регионах этой болезни еще больше.

Новые ограничения и запреты устанавливаются для каждой области и даже конкретных городов, в зависимости от ситуации с COVID-19 там. Подробнее о причине такого решения на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в связи с ухудшением ситуации на территории страны, во всех без исключения регионах, независимо от уровня эпидемической опасности, начиная с "зеленого" и дальше запрещено:

работу дискотек и ночных клубов;

деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга (речь не идет о кафе и ресторанах);

проведение концертов (кроме тех, которые организуют учреждения культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом работы).

Глава Минздрава отметил, мол, понимает, что все эти ограничения неудобные для украинцев, однако они необходимы и связаны исключительно с существенным ухудшением эпидемической ситуации.

"Стараемся найти максимальный баланс. Мы обратили внимание на ночные клуб, потому что это большое скопление людей. А согласно всем исследованиям наших эпидемиологов, наибольший риск инфицирования коронавирусом именно в такой среде", – пояснил он.

Также Степанов добавил, что органам местного самоуправления был предоставлен доступ к данным "Действуй дома" – для контроля лиц, находящихся на самоизоляции или обсервации из-за COVID-19, а также нарушителей карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие в Украине адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. В этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.