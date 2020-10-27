В "красных" районах и городах Буковины усилили карантин: какие ограничения ввели
В некоторых районах и городах Буковины, в том числе Черновцах, которые попали в "красную" зону карантина, ограничили работу заведений общественного питания.
Помимо областного центра, речь идет о Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах,а также городе Новоднестровск. Об этом 27 октября на странице в Facebook сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
Уточняется, что решение об усилении карантина приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Новые правила должны были вступить в силу уже со вторника, 27 октября. Ресторанам, кафе и столовым позволено работать с 8:00 до 18:00.
В заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.
Напомним, Черновцы были внесены в "красную" зону 15 октября. За 26 октября в области подтвердили 389 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек погибли.
Как писал OBOZREVATEL:
В Черновцах городской исполнительный комитет возобновил работу детских садов, несмотря на включение города в "красную" зону эпидемической опасности.
Ранее в Черновцах медики зафиксировали случай одновременного инфицирования пациента гриппом и коронавирусом.