В "красных" районах и городах Буковины усилили карантин: какие ограничения ввели

В некоторых районах и городах Буковины, в том числе Черновцах, которые попали в "красную" зону карантина, ограничили работу заведений общественного питания.

Помимо областного центра, речь идет о Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах,а также городе Новоднестровск. Об этом 27 октября на странице в Facebook сообщила пресс-служба областной госадминистрации.

Уточняется, что решение об усилении карантина приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые правила должны были вступить в силу уже со вторника, 27 октября. Ресторанам, кафе и столовым позволено работать с 8:00 до 18:00.

В заведении смогут находиться по одному посетителю на 10 квадратных метров и не более 20 человек одновременно.

Напомним, Черновцы были внесены в "красную" зону 15 октября. За 26 октября в области подтвердили 389 новых случаев заражения коронавирусом, пять человек погибли.

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