Карабах заваливали дефицитом, а в СССР не было мыла: писатель развеял миф о "всем лучшем" в Союзе

Во времена Советского Союза одним из главных атрибутов жизни людей была невозможность достать что бы то ни было, начиная от каких-то серьезных товаров и заканчивая самыми простыми вещами. Дефицит в СССР достигал таких масштабов, что порой казалось, что достать необходимое можно, только использовав какую-нибудь ловкость рук.

Одну из таких историй об этом, сравнив ситуацию в СССР и воюющем непризнанном Карабахе, на своей странице в Facebook рассказал украинский писатель, журналист и блогер-переселенец из Луганска Павел Бондаренко, более известный под псевдонимом Павел Правый. Отметим, что в 1988-1990 годах он проходил военную службу в "горячих точках" СССР – Нагорный Карабах, Нахичевань, Армения.

"1989 год. Мы вернулись из ротации из Нагорного Карабаха. В Калаче-на-Дону (город Волгоградской области РФ. – Ред.) окурки продавались по 1 рублю за 200-граммовый стакан. Я тогда не курил, и "заначенные" в качестве взяток на блокпостах (ну, как, это вроде и не взятки, просто с людьми, которые сунули пачку сигарет, как-то помягче обходились – психология) пошли в качестве твердой валюты", – начал свой рассказ разрушитель исторических мифов.

По его словам, в магазинах Калачи-на-Дону в то время было пусто. Он вспомнил только три тазика с жиром, который увидел в совершенно пустом гастрономе: "Жир говяжий", "Жир свиной" и "Жир украинский".

"Что само по себе попахивало подрывной деятельностью сионистов-натовцев-цеээрушников-петлюровцев недобитых и разнообразных рептилоидов… Кстати, Карабах тогда заваливали разным дефицитом: нате и только не бунтуйте. Когда в СССР в магазинах было изобилие пустых полок, Кавказ и другие "горячие точки" заваливали разными невиданными доселе "ништяками", – подчеркнул Бондаренко.

Журналист вспомнил, как офицеры тогда высылали домой видеомагнитофоны, плееры и стиральные машины типа "Малютка", которые были лютым дефицитом в СССР. А простые служащие – без звездочек на погонах – индийскую зубную пасту, житомирские носки, польскую косметику и даже украденное хозяйственное мыло, так как на "гражданке" и его уже не было в продаже.

"А когда на ротацию ко мне приехали родственники с подарками, в числе которых между жаренным кроликом (смакота!) банка сгущенки – жуткий на то время дефицит – мы честно выпили ее с младшим братом напополам. А потом наладили бартер со взводыным. Его родственникам в какую-то Коми передавали копченую колбасу, покупаемую "по блату" в "тормозковой" шахты (мы в шахтерском городе Донбасса жили). А оттуда – копченую рыбу получили. Браконьерскую. Правда, разовый гешефт. Не бизнесовый. А зря. Не было коммерческой жилки у моих..." – иронично отметил журналист.

Поделившись историей из жизни при советском времени, Бондаренко спросил у читателей: разве можно после такого хотеть "назад в СССР"? Он подчеркнул, что это лишь небольшая часть фактов, а он может рассказать еще много подобных вещей, развеивающих мифы о хорошей жизни в "великой державе".

"И, если кое-кто с партбилетом за пазухой начнет возмущаться, мол, это только в последние годы такое было, вопросите этого придурка: как же вы докатились, товарищи партийцы, до жизни такой?.. Народ, который забыл или не знает своего прошлого, не имеет будущего – сказал Платон. От себя добавлю: такой народ обречен ходить по кругу, причем еще и по граблям", – подытожил писатель.

Рассказ писателя Facebook Павла Бондаренко

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