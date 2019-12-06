Страна капитулирует? Украинцы дали четкую оценку политике Зеленского

Большинство украинцев не видит в действиях президента Владимира Зеленского признаки капитуляции.
Таковы результаты опроса, проведенного среди зрителей в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Отметим, ведущий Савик Шустер провел этот опрос по просьбе первого президента Украины Леонида Кравчука.
Иллюстрация. Владимир Зеленский на Донбассе
ОП
87% респондентов ответили "нет" (что не видят никаких признаков капитуляции). 13% на тот же вопрос ответили "да".
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Отмечается, что аудитория репрезентативно представляет всю Украину. Вскоре Шустер вернулся к результатам голосования, показав возраст и регион 13%, ответивших на заданный вопрос позитивно.
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Скрин видео
Некоторые гости студии прокомментировали свою позицию. Так, Денис из Харькова заявил, что в целом положительно относиться к президенту, однако раскритиковал государственную политику касательно Донбасса.
"Потому что у нас в новостях рассказывают, как у нас все хорошо, что у нас один раненный в неделю... но там гибнут "пачками", – сказал он. Респондент добавил, что видит в войне на Донбассе финансовый аспект, из-за которого якобы и не прекращается конфликт.
Гость из Крапивницкого, который также увидел признаки капитуляции в действиях украинского главы, считает, что "за спиной" Зеленского стоит бизнесмен Игорь Коломойский. Он добавил, что президент якобы неуважительно относится к воинам, в частности добровольцам, на Донбассе.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский также заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.
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