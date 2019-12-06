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7 декабря • обновлено в 00:28
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Страна капитулирует? Украинцы дали четкую оценку политике Зеленского

2.2т
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Большинство украинцев не видит в действиях президента Владимира Зеленского признаки капитуляции.

Таковы результаты опроса, проведенного среди зрителей в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отметим, ведущий Савик Шустер провел этот опрос по просьбе первого президента Украины Леонида Кравчука.

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Иллюстрация. Владимир Зеленский на Донбассе

Иллюстрация. Владимир Зеленский на Донбассе

ОП

87% респондентов ответили "нет" (что не видят никаких признаков капитуляции). 13% на тот же вопрос ответили "да".

Страна капитулирует? Украинцы дали четкую оценку политике Зеленского

Скрин видео

Отмечается, что аудитория репрезентативно представляет всю Украину. Вскоре Шустер вернулся к результатам голосования, показав возраст и регион 13%, ответивших на заданный вопрос позитивно.

Страна капитулирует? Украинцы дали четкую оценку политике Зеленского

Скрин видео

Страна капитулирует? Украинцы дали четкую оценку политике Зеленского

Скрин видео

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Некоторые гости студии прокомментировали свою позицию. Так, Денис из Харькова заявил, что в целом положительно относиться к президенту, однако раскритиковал государственную политику касательно Донбасса.

"Потому что у нас в новостях рассказывают, как у нас все хорошо, что у нас один раненный в неделю... но там гибнут "пачками", – сказал он. Респондент добавил, что видит в войне на Донбассе финансовый аспект, из-за которого якобы и не прекращается конфликт.

Гость из Крапивницкого, который также увидел признаки капитуляции в действиях украинского главы, считает, что "за спиной" Зеленского стоит бизнесмен Игорь Коломойский. Он добавил, что президент якобы неуважительно относится к воинам, в частности добровольцам, на Донбассе.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как писал OBOZREVATEL, в эфире ток-шоу Владимир Зеленский также заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Российско-украинский конфликт социологические опросы
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
фотографии политика опрос
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Шопа Суши
Шопа Суши
300тыщ бурят перемогли в 7 котлах! заставили путина отступить в херойской морской битве у моста!!! крым уже просится вернуться! о какой капитуляции вы тут хрюкаете?? ведь это чистой воды ПЕРЕМОГА!!!
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Livesey David
Livesey David
Капитулировали ещё в 2014-м, просто пока не до всех дошло.
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Шопа Суши
Шопа Суши
в 2014 произошла капитуляция разума
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Конечно не капитулируют! Вообще: всё отлично!
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