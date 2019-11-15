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15 ноября • обновлено в 16:11
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Капеллан из Днепра жестко ответил Коломойскому по "забытой крови"

2.2т
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Днепровский капеллан Дмитрий Поворотный жестко отреагировал на высказывание бизнесмена Игоря Коломойского о "забытой крови".

Мыслями по его призыву прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и РФ, священнослужитель поделился на своей странице в Facebook.

Он поинтересовался: раз кровь можно забыть за 5-10 лет, то сколько именно времени нужно олигарху, чтобы забыть отнятые деньги.

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Дмитрий Поворотный и Игорь Коломойский

Дмитрий Поворотный и Игорь Коломойский

"А вот интересно, допустим, у вас кто-то забрал немного бабла. Сколько лет должно пройти, чтобы вы это забыли? А, уважаемый господин Игорь?", – написал капелан.

Поворотный также опубликовал фото с мероприятия, проходившего у российского посольства 29 августа 2018 года.

"Напомнили братьям-Каинам об Иловайске", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией. Мол, о крови украинцы забудут, а РФ "нам нужна". Об этом он заявил в интервью The New York Times, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, быстро уйдут в прошлое.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"святой отец" жаждет крови. Бaндepoвские гены пальцем не задавишь
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