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Кандидаты от "Слуги народа" массово приехали в курортный город: фото и видео

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Будущие депутаты от партии "Слуга народа" 28 июля приехали в курортный город Трускавец, где для них запланирован тренинг.

С вокзала их на автобусах развезли по отелях. Проживать они будут в самых дорогих гостиницах – "Риксос" и "Женева", пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Будущие парламентарии будут учиться у профессоров Киевской школы экономики целую неделю с 8:30 до 21:30. Стоимость такого интенсива не раскрывается, но ее обещали предоставить в финансовом отчете партии.

"Слуга народа" в Трускавце

"Слуга народа" в Трускавце

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"Слуга народа" в Трускавце

"Слуга народа" в Трускавце

Также известно, что трускавецкие лекции – лишь одно из запланированных мероприятий для "слуг народа".

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля стало известно, что кандидаты в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа", которые прошли в новую Верховную Раду, отправятся в Трускавец на семидневное обучение от Киевской школы экономики.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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