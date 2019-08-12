Канализацию сливают в море: на популярном украинском курорте разгорелся скандал

В популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области несколько баз отдыха сливают нечистоты в песок и море.

О проблеме рассказала в Facebook местная жительница Анна Ильяшенко, показав подтвержlающие фото и видео с рейда (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На популярных курортах в Запорожской области активисты Азовской громадськой варты, Кирилловской муниципальной варты, Приазовского национального природного парка, государственной Азовской морской экологической инспекции и полиции провели рейд и обнаружили очередные нарушения со стороны баз отдыха „Роза ветров“ (Федотова Коса) и „Солярис“ (Коса Пересыпь). Так, „Солярис“ сливает нечистоты в лиман, а „Роза ветров“ — в песок и море. После отработки территории инспекторами была уничтожена самодельная канализация на б/о „Солярис“. Рейды продолжаются", – написала она.

Facebook Анны Ильяшенко

Так, на кадрах видно, что сточные трубы зарыты в песок или выходят в открытое море.

Facebook Анны Ильяшенко

Facebook Анны Ильяшенко

Facebook Анны Ильяшенко

Facebook Анны Ильяшенко

Стоит отметить, что в последнее время скандальная Кирилловка остается в центре новостей. Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что поселок рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Кроме того, в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Сельский голова Иван Малеев

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта – масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

Читайте также эксклюзив OBOZREVATEL о ситуации в Кирилловке: "На грани катастрофы: что творится на популярном курорте Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

На курорте также произошла стрельба. Представители кавказской национальности устроили в Кирилловке вооруженные разборки, в результате чего один человек погиб.

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