Канал Порошенко вместо Зеленского купил квартиру семье погибшего шахтера

Украинский телеканал "Прямий", совладельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

Отмечается, что вдова и трое детей будут проживать в той же квартире на улице Сокальский в Червонограде, которую они арендовали, сообщает пресс-служба телеканала.

"Очень рада, что мать и трое детей имеют свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная". Этот псевдоконфликт с президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто. Президент обещал, а "Прямой" канал сделал. Я горжусь, что канал "Прямой", на котором я работаю, показал свою человечность, а не пустые разговоры", – рассказала журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.

Вдова погибшего шахтера Антонина Павлик расплакалась, когда узнала, что она стала владелицей квартиры. Вместе с представителем телеканала она отправилась к нотариусу для оформления прав на жилье.

Напомним, что вечером 29 мая президент Зеленский прибыл на встречу с семьями погибших. Он обратил внимание на то, что семьям погибших шахтеров нужно оказать надлежащую помощь.

В частности, глава государства обратился к журналистке "Прямого" Ольге Зелиско со словами: "Потому что вы, канал "Прямий", можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру, давайте "Прямий" канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами ... Я куплю квартиру, что вы меня тут к интервью ведете?".

В телеканале отметили, что по состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Зеленского – нет. Также никаких обращений в адрес "Прямого" о приобретении жилья от главы государства не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Позже Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны после смертельной трагедии на шахте во Львовской области.

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