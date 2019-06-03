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/Общество

Канал Порошенко вместо Зеленского купил квартиру семье погибшего шахтера

4.1тЧитать материал на украинском

Украинский телеканал "Прямий", совладельцем которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика.

Отмечается, что вдова и трое детей будут проживать в той же квартире на улице Сокальский в Червонограде, которую они арендовали, сообщает пресс-служба телеканала.

"Очень рада, что мать и трое детей имеют свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная". Этот псевдоконфликт с президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто. Президент обещал, а "Прямой" канал сделал. Я горжусь, что канал "Прямой", на котором я работаю, показал свою человечность, а не пустые разговоры", – рассказала журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.

Новости
Обвал на шахте во Львовской области: Obozrevatel News

Вдова погибшего шахтера Антонина Павлик расплакалась, когда узнала, что она стала владелицей квартиры. Вместе с представителем телеканала она отправилась к нотариусу для оформления прав на жилье.

Напомним, что вечером 29 мая президент Зеленский прибыл на встречу с семьями погибших. Он обратил внимание на то, что семьям погибших шахтеров нужно оказать надлежащую помощь.

В частности, глава государства обратился к журналистке "Прямого" Ольге Зелиско со словами: "Потому что вы, канал "Прямий", можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру, давайте "Прямий" канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами ... Я куплю квартиру, что вы меня тут к интервью ведете?".

В телеканале отметили, что по состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Зеленского – нет. Также никаких обращений в адрес "Прямого" о приобретении жилья от главы государства не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в ночь на 29 мая в результате обвала пород на шахте "Лесная" погибли двое горняков.

Позже Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны после смертельной трагедии на шахте во Львовской области.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
шахтеры
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Фф https://youtu.be/ol4qOmrSJD8
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Говорухин Сергей
Говорухин Сергей
А можно петя и живым всем купит по квартире?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Признались , что " прямая" порошенковский канал .
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