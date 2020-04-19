Телеканал "112 Украина" на Пасху, 19 апреля, показал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Об этом в Facebook сообщил пользователь Владислав Мельничук, отметив, что такой контент выходит в эфир даже на седьмой год российской агрессии против Украины.

"Спонсировало Министерство культуры России, с букетом пропаганды совка и русского мира. В то время, как сокращается бюджет на культуру Украины", – возмутился он.

facebook.com/vladmelnychuk96

Накануне сам канал также анонсировал трансляцию этого мультфильма: "Он перенесет зрителя в советское время и расскажет о девочке, которая живет в детдоме. Строгая воспитательница накажет главную героиню за то, что она носит православный крестик. Однако Серафима не откажется от веры в бога".

facebook.com/vladmelnychuk96

Пользователи сети были крайне неприятно удивлены российскому мультфильму на украинском канале и тому факту, что сотрудники канала "даже не стесняются" пускать подобное в эфир.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущих из канала Медведчука взяли консультантами для нового канала для жителей оккупированных территорий.