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19 апреля • обновлено в 22:29
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Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе

2.7т
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Телеканал "112 Украина" на Пасху, 19 апреля, показал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы".

Об этом в Facebook сообщил пользователь Владислав Мельничук, отметив, что такой контент выходит в эфир даже на седьмой год российской агрессии против Украины.

"Спонсировало Министерство культуры России, с букетом пропаганды совка и русского мира. В то время, как сокращается бюджет на культуру Украины", – возмутился он.

Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе

facebook.com/vladmelnychuk96

Накануне сам канал также анонсировал трансляцию этого мультфильма: "Он перенесет зрителя в советское время и расскажет о девочке, которая живет в детдоме. Строгая воспитательница накажет главную героиню за то, что она носит православный крестик. Однако Серафима не откажется от веры в бога".

Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе

facebook.com/vladmelnychuk96

Пользователи сети были крайне неприятно удивлены российскому мультфильму на украинском канале и тому факту, что сотрудники канала "даже не стесняются" пускать подобное в эфир.

Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе
Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе
Канал Медведчука на Пасху показал российский мультфильм: сеть в гневе

Как писал OBOZREVATEL, ранее ведущих из канала Медведчука взяли консультантами для нового канала для жителей оккупированных территорий.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Какой узос! Шоколадный опарыш после просмотра мультика рвёт волосы на своём тухесе, а пидрович в припадке начал ср,ать кирпичами ))
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