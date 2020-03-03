"Наживаются!" Украинцев разозлил развлекательный канал для Донбасса

На новом телеканале для оккупированного Донбасса и Крыма "Дом", вероятно, будут показывать 23 часа в сутки развлекательного контента.

Об этом написал в Facebook украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани. Его возмутила такая идея.

"Новый канал для Донбасса и Крыма – это 23 часа развлекательного контента и 1 (прописью – один!) час чего-то другого в сутки. Я ко всему отношусь философски, но никак не могу привыкнуть, что мое государство возглавляют придурки и мелкие жулики", – отметил он.

Украинцев разозлил развлекательный канал "Дом" для Донбасса

Его пост вызвал бурное обсуждение среди украинцев. Многие отметили, что больше похоже на схему дополнительного заработка, чем на стратегию возвращения оккупированных территорий."Я так понимаю, что роялти от трансляции "Вечернего квартала" и "Лиги смеха" студии "Квартал 95" будут из госбюджета?", "Ну чего вы сразу – придурки? Просто люди делают то, что умеют", "Дом-2", "И 15% эфира – это "Квартал" с их эбонитовыми палками. Все вполне ожидаемо", "Придурки – это мягко", "Наживаются", – возмутились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что контент для канала "Дом" будут формировать 4 медиагруппы: СтарЛайт Медиа, "1+1", "Украина" и "Интер".

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