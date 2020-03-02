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3 марта • обновлено в 01:02
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Канал "Дом": у Зеленского рассказали, что будут показывать Донбассу

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Контент телеканала для Донбасса "Дом" будут формировать четыре медиагруппы: СтарЛайт Медиа, "1+1", "Украина" и "Интер".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в понедельник, 2 марта, во время презентации телеканала, передает Укринформ.

"С этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с телеканалом. В дальнейшем будем сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", – рассказал он.

Также будет представлен развлекательный контент. По словам и.о. гендиректора UATV Юлии Островской, на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95".

"Была цель взять контент, который нам предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку нам предоставляют контент, мы программируем и балансируем", – добавил первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Зеленский в "Квартале 95"

Зеленский в "Квартале 95"

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Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Кирилл Тимошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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