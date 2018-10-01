Щось таке рано чи пізно мало відбутися. Але ніхто не міг спрогнозувати, що ЦЕ трапиться так швидко. Але ми ж у Європу ідемо і реформи у нас начебто європейські. А ЦЕ як раз і є європейська практика.
За оцінками медекспертів, в останні три роки кількість цивільних позовів і кримінальних справ проти медиків зростає, як снігова куля – в 1,5-2 рази щорічно. За фактом, констатують фахівці, медична реформа дозволила поставити "справи лікарів" на потік. Багато юристів це помітили, оцінили можливість заробити грошенят і навіть почали переконувати громадян подавати позови. Всеукраїнська кампанія "засуди дохтора" набирає обертів.
А Ви як хотіли? Все іде за планом. Чимало хто вже поставив цей процес на потік. Тільки за серпень поточного року відповідними органами за скаргами пацієнтів було порушено понад 700 карних справ відносно медпрацівників і медичних закладів. Два роки тому їх було 400 на рік.
Та хто ж сперечається? Ми не маємо право закривати очі на медичні помилки. Ну і що з того, що вони будуть змушені замість прийому пацієнтів ходити до судів? Хай відчують, що підвищення зарплатні – це не дар Божий, а кошти, які за краще відкласти на виплату майбутніх штрафів.
Пацієнтам ця забавка прийшлася до вподоби. Дехто вже зранку займає чергу до прокурорських приймалень. Мовляв – стільки років терпіли знущання, але тепер ми вам покажемо.
Поки що суворих судових вироків відносно лікарів – лічені одиниці. Але, як відомо, "апетит приходить під час їжі". Не вистачає лише прецеденту. Ну скажімо – щоб якийсь суд, не важливо Печерський чи Хацапетівський, іменем України затвердив хоча б одне гучне рішення.
А вони це можуть. Ну, ви в курсі – затвердив судове рішення, скажімо, за скаргою пацієнта, якого перед здачею аналізу крові не попередили про те, що може бути боляче. І це викликало у нього величезний моральний стрес. А далі – справа техніки. Лікарі ходять у суди, сплачують штрафи, адвокатські контори і пацієнти заробляють.
Мета процесу, спитаєте Ви? Та вона банальна! Добитися того, щоб медпрацівників лякала сама можливість зробити будь-який крок без інструкції, перетворити їх на такі собі безглузді автомати з надання медпослуг.
Головне тут – приборкати можливість жодної ініціативи і нікому не потрібної самодіяльності. А далі все просто. Мінохоронздоров'я бере під повний контроль питання що, як, і за допомогою чого можна лікувати. Шаг вліво, шаг вправо – суд, штраф, пониження у рангу, тощо. Тотальний контроль у медичній галузі встановлено.
Після цього можна переходити до другого етапу. А саме – штампувати накази і розпорядження стосовно усього, що завгодно. Починаючи з апаратури, на якій дозволено проводити діагностику, і закінчуючи медпрепаратами, які можна призначати пацієнтам.
Не треба бути дуже розумним, щоб зрозуміти – і медтехніка, і пігулки будуть мати безпосереднє відношення лише до лояльних уряду, чи відповідних його представників. От така не дуже складна комбінація.
А найголовніше – навіть після того, як зацікавлені особи будуть відсторонені від справ, змінити щось у цій сфері буде практично неможливо. Таким чином – система охорони здоров’я величезної країни в самому центрі Європи фактично повністю віддається на відкуп певних медичних концернів.
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