За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Как рассказали на странице Министерства внутренних дел Украины, наибольшей скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** – 209 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

В то же время наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. По данным МВД, он нарушил скоростной режим 7 раз.

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков Facebook / МВД

Глава ведомства Арсен Аваков в свою очередь отметил, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области, количество нарушений снизилось вдвое.

Вместе с тем, было уплачено 7399 штрафов на, счет Госказначейства зачислено 1 млн 431 тысяч гривен.

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков Facebook / МВД

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