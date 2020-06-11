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11 июня • обновлено в 13:26
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Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков

1.4т
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За минувшие сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Как рассказали на странице Министерства внутренних дел Украины, наибольшей скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** – 209 км/ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

В то же время наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. По данным МВД, он нарушил скоростной режим 7 раз.

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков

Facebook / МВД

Глава ведомства Арсен Аваков в свою очередь отметил, что за 10 суток работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области, количество нарушений снизилось вдвое.

Вместе с тем, было уплачено 7399 штрафов на, счет Госказначейства зачислено 1 млн 431 тысяч гривен.

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков

Камеры МВД зафиксировали новый антирекорд скорости на трассе Киев-Харьков

Facebook / МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

  • Антирекордсменом стал водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве 5 июня. Он мчался со скоростью 224 км/ч.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Видеофиксация на дорогах
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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