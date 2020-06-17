Камеры МВД зафиксировали 41 нарушителя за сутки: назван антирекорд скорости
За прошедшие сутки, 16 июня, камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения сняли 41 автомобиль, который превысил разрешенную скорость в 170 км/ч.
Об этом сообщили на странице в Facebook Патрульной полиции Украины. Наибольшей скорость была у автомобиля BMW 330xi, ДОУ – ВМ910 ***, который двигался со 210 км/ч., и автомобиля Audi А8 ДОУ АА777 ***, который двигался со скоростью 208 км/ч.
Обеих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.
Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз за прошедшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
Антирекордсменом стал водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве 5 июня. Он мчался со скоростью 224 км/ч.