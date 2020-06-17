За прошедшие сутки, 16 июня, камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения сняли 41 автомобиль, который превысил разрешенную скорость в 170 км/ч.

Об этом сообщили на странице в Facebook Патрульной полиции Украины. Наибольшей скорость была у автомобиля BMW 330xi, ДОУ – ВМ910 ***, который двигался со 210 км/ч., и автомобиля Audi А8 ДОУ АА777 ***, который двигался со скоростью 208 км/ч.

Обеих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз за прошедшие сутки.

Камеры МВД зафиксировали 41 нарушителя за сутки: назван антирекорд скорости

Камеры МВД зафиксировали 41 нарушителя за сутки: назван антирекорд скорости

Камеры МВД зафиксировали 41 нарушителя за сутки: назван антирекорд скорости

Камеры МВД зафиксировали 41 нарушителя за сутки: назван антирекорд скорости

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