Камеры автофиксации на дорогах Украины отработали неделю: первые итоги
По состоянию на 6 июня за первые пять дней работы камеры автоматической фиксации превышения скорости на дорогах в Киеве зафиксировали 200 тысяч нарушений.
Как рассказал "Радио Свобода" первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, с каждым днем количество случаев несоблюдения ПДД снижается.
"Если сравнить с предыдущим периодом тестирования системы, то в некоторые дни количество нарушений достигало более 100 тысяч. Если говорим о первом дне работы системы, то это было 57 тысяч, дальше – меньше", – отметил он.
По словам Билошицкого, пока удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.
"У нас уже есть несколько сотен оплат штрафов – это те лица, которые проверили наличие штрафов в личном кабинете водителя или на сайте МВД, и не, дожидаясь письма, уже увидели и оплатили штраф", – добавил чиновник.
Нарушители-рекордсмены
Максимальная разрешенная скорость на нескольких участках, где установлены камеры, – 110 км/ч. В то же время система фиксировала превышения скорости даже вдвое.
"Мы уже имеем определенный пул нарушителей, движущихся со скоростью 180-190 км/ч, рекорды в 208, 210 и даже 220 км/ч. Понятно, что мы уделяем повышенное внимание таким случаям, потому что это довольно дерзкие нарушения. Момент получения и момент контроля уплаты штрафов такими нарушителями для нас даже имеет приоритет", – сообщили в полиции.
Среди рекордсменов правоохранители выделили даже модели автомобилей, в частности BMW, Mercedes i Porsche.
Так, 6 июня камеры автофиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Наибольшей была скорость у автомобиля Mercedes с ДОУ BO007*** – 208 км/ч на автодороге М06 Киев – Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.
При этом наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata, ДОУ AX493***. Он превышал аж 10 раз за день.
Также камеры зафиксировали автомобиль Hyundai Santa Fe, ДОУ AB085***, который превысил скоростной режим девять раз.
Как оплатить штраф
МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Он доступен для Android, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.
"С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов:
превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 гривен,
превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 гривен.
В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.
Как будут развивать систему
Сейчас в Киеве работает 20 камер фиксации, еще 25 – в Киевской области. Полный список камер с разрешенной скоростью и месторасположением опубликован на сайте МВД. В ближайшее время планируется установить еще 220 систем на ключевых автомагистралях Украины в местах концентрации ДТП. В общем государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2020 года предусматривает установку 643 камер для автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Функции системы будут расширять в этом году. В частности, будет фиксироваться проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Киева с 00:00 1 июня.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
Антирекордсменом первых дней стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев – Харьков со скоростью 210 км/ч.