Камеры автофиксации на дорогах Украины отработали неделю: первые итоги и печальная статистика

Уже есть несколько сотен оплат штрафов онлайн

6 июня попались 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч

За первые пять дней работы камер автофиксации зафиксировали 200 тысяч нарушений

По состоянию на 6 июня за первые пять дней работы камер автоматической фиксации превышения скорости на дорогах в Киеве зафиксировали 200 тысяч нарушений.

Как рассказал "Радио Свобода" первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается.

"Если сравнить с предыдущим периодом тестирования системы, то в некоторые дни количество нарушений достигало более ста тысяч. Если говорим о первом дне работы системы, то это было 57 тысяч, дальше меньше", – отметил он.

Камеры автофиксации зафиксировали очередные антирекорды

По словам Билошицкого, пока удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

"У нас уже есть несколько сотен оплат штрафов – это те лица, которые проверили наличие штрафов в личном кабинете водителя или на сайте МВД, и не дожидаясь письма, уже увидели и оплатили штраф", – добавил чиновник.

Нарушители-рекордсмены

Максимальная разрешенная скорость на нескольких участках, где установлены камеры, – 110 км/ч. В то же время система фиксировала превышения скорости даже вдвое.

"Мы уже имеем определенный пул нарушителей, движущихся со скоростью 180-190 км/ч, рекорды в 208, 210 и даже 220 км/ч. Понятно, что мы уделяем повышенное внимание таким случаям, потому что это довольно дерзкие нарушения. Момент получения и момент контроля уплаты штрафов такими нарушителями для нас даже имеет высший приоритет", – сообщили в полиции.

Среди рекордсменов правоохранители выделили даже модели автомобилей, в частности это BMW, Mercedes i Porsche.

В частности, 6 июня камеры автофиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наибольшей была скорость у автомобиля Mercedes с ДОУ BO007*** – 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч.

При этом наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Hundai Sonata, ДОУ AX493***. Он превышал аж 10 раз за день.

Также камеры зафиксировали автомобиль – Hyundai Santa Fe, ДОУ AB085***, который превысил скоростной режим 9 раз.

Как оплатить штраф

МВД запустило специальное приложение "Штрафы ПДД". Он доступен для Android, а версию для владельцев iOS обещают разработать в ближайшее время.

"С помощью приложения "Штрафы ПДД" можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, поэтому есть два типа штрафов:

превышение скорости более чем на 20 км/ч – 255 гривен,

превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 гривен.

В полиции также отмечают, что для тех, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Как будут развивать систему

Сейчас в Киеве работает 20 камер фиксации, еще 25 – в Киевской области. Полный список камер с разрешенной скоростью и месторасположением опубликован на сайте МВД. В ближайшее время планируется установить еще 220 систем на ключевых автомагистралях Украины в местах концентрации ДТП. В общем государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2020 года предусматривает установку 643 камер для автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Функции системы будут расширять в этом году. В частности, будет фиксироваться проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Патрульная полиция Украина

Патрульная полиция Украина

Патрульная полиция Украина

Патрульная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Киева с 00:00 1 июня.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

Антирекордсменом первых дней стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч.

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