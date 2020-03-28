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29 марта • обновлено в 00:50
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Каменку решили заблокировать после массовой вспышки коронавируса: вводят комендантский час

2.2т
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Город Каменка Черкасской области с воскресенья, 29 марта, будет заблокирован из-за массового заражения новым коронавирусом COVID-19.

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Об этом местному порталу 18000 сообщил председатель Каменской ОТГ Владимир Тирон. Блокировка вводится с 9 утра. В дальнейшем, по мнению главы ОТГ, такие меры могут распространиться на весь район.

"Все будет контролировать Нацгвардия и полиция. Разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Также – вводим комендантский час, который запрещает передвижение по территории без спецразрешения. Действовать он будет с 8 вечера до 6 утра", – сообщил Тирон.

В Каменке вводят комендантский час и блокируют город

В Каменке вводят комендантский час и блокируют город

Коллаж

В Каменском районе по состоянию на вечер 28 марта выявили более 17 случаев заболевания. Еще 27 марта там зафиксировали первого больного: это мужчина 1960-го года рождения.

"Ситуация одна из самых сложных. Да, действительно, есть подтвержденные. И их уже больше, чем 17.

Дело таково, что этот пациент лежал в нашей больнице. Тогда еще не было тестов. И сейчас все, кто с ним общался, все подтверждены. И медики тоже. Медперсонал на самоизоляции", – рассказал Тирон.

Он добавил, что в городе уже закрыты рынки, кроме магазинов и аптек ничего не работает.

Как писал OBOZREVATEL, COVID-19 подтвердили у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса.

В целом (по состоянию на 28 марта) коронавирусом в Украине заразились уже 356 человек (+46 выявленных случаев за сутки).

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Черкассы
Теги
инфекция болезнь вирус
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