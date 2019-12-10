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10 декабря • обновлено в 18:21
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"Калька из европейских процедур": эксперт указал на противоречивые нюансы закона о промышленных загрязнениях

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Ряд механизмов, которые прописаны в новом законопроекте "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" являются калькой с европейских процедур и могут быть неправильно интерпретированы в украинские реалии.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экологический эксперт, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов. Он выразил убеждение, что авторы законопроекта не хотели создать коррупционные возможности, а просто перенесли европейскую практику.

Есть большие опасения, считает эксперт, что в украинских реалиях она будет работать "по-украински", а не "по-европейски".

"Калька из европейских процедур": эксперт указал на противоречивые нюансы закона о промышленных загрязнениях

natworld.info

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"Дьявол в деталях. Когда в Европе говорится "значительное загрязнение", всем понятно, что это значит. Если есть спорные моменты, можно защитить свою позицию в суде, как со стороны общества, так и со стороны бизнеса.

В Украине же такие формулировки как "разрешение можно аннулировать, если значительное загрязнение", обычно приводят к либо коррупции либо к коллапсу. Потому что "значительно загрязнение" каждый трактует по-своему. Кому-то ядерный взрыв не сильно значительное загрязнение, а кому-то выбросить ведро с мусором – это загрязнение", – отметил Антипов.

По его словам, в процессе общественных обсуждений, которые сейчас проходят, вероятнее всего, все погрешности в законопроекте будут устранены.

Напомним, новым законопроектом государство хочет обязать промпредприятия получать интегрированные разрешения на промышленное загрязнение.

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Автор
Глеб Иванов
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